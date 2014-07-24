中国货币市场：心态稳定七天回购利率回落，国库现金助力且正回购续停

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。
交易员认为，下周新股发行不多，而届时又有新股冻结资金解冻，利好短期资金价格；另外，14天至一个月等稍长期限资金供给较前期更为乐观，或显示6月外汇占款下降压力暂时有限。
央行公开市场今日继续未进行任何操作。据此计算，本周将净投放180亿元人民币资金，为连续第11周净投放；另外，财政部稍早进行了500亿元的三个月期国库现金定期存款招标，也向市场注入流动性。
华南一银行交易员称，“今天感觉好了一些。IPO这个不是长期影响，(资金)解冻了市场就应该会改善。”
周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。冻结资金对应解冻日为下周一(28日)和下周二(29日)。
北京一券商交易员并指出，近日不少大行对14天至一个月资金供给有所增加，或意味着上述机构倾向于趁着相应资金价格较高时出资，更长时间段的流动性预期应该也尚可。
中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3359 3.3452 -0.93
七天 4.1408 4.3024 -16.16
14天 5.2778 5.2132 +6.46
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 14.9950 5.0100 +998.50
七天 5.4350 4.9200 +51.50
14天 5.1400 5.0400 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3600 3.4000 -4.00
七天 4.0900 4.2000 -11.00
14天 5.2800 5.1800 +10.00
Shibor
其中:隔夜 3.3130 3.2950 +1.80
七天 4.1010 4.2020 -10.10
三个月 4.7465 4.7525 -0.60
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译