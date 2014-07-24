中国货币市场：心态稳定七天回购利率回落，国库现金助力且正回购续停

路透上海7月24日 - 中国银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

交易员认为，下周新股发行不多，而届时又有新股冻结资金解冻，利好短期资金价格；另外，14天至一个月等稍长期限资金供给较前期更为乐观，或显示6月外汇占款下降压力暂时有限。

央行公开市场今日继续未进行任何操作。据此计算，本周将净投放180亿元人民币资金，为连续第11周净投放；另外，财政部稍早进行了500亿元的三个月期国库现金定期存款招标，也向市场注入流动性。

华南一银行交易员称，“今天感觉好了一些。IPO这个不是长期影响，(资金)解冻了市场就应该会改善。”

周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。冻结资金对应解冻日为下周一(28日)和下周二(29日)。

北京一券商交易员并指出，近日不少大行对14天至一个月资金供给有所增加，或意味着上述机构倾向于趁着相应资金价格较高时出资，更长时间段的流动性预期应该也尚可。

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3359 3.3452 -0.93

七天 4.1408 4.3024 -16.16

14天 5.2778 5.2132 +6.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 14.9950 5.0100 +998.50

七天 5.4350 4.9200 +51.50

14天 5.1400 5.0400 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 3.4000 -4.00

七天 4.0900 4.2000 -11.00

14天 5.2800 5.1800 +10.00

Shibor

其中:隔夜 3.3130 3.2950 +1.80

七天 4.1010 4.2020 -10.10

三个月 4.7465 4.7525 -0.60