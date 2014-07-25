《中国债券市场每日交易备忘》--7月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标 进出口银行至多60亿元六个月期贴现金融债14:00-15:00招标 进出口行至多50亿元五年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.93% 新东北电气集团高压开关有限公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 本溪钢铁集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承 广西交通投资集团15亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 青岛前湾集装箱码头9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承 吉安新庐陵投资发展公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 上海均瑶集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行和中行主承 龙元建设 2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行主承 文登市城市资产经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 淮安新城投资开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华泰联合证券主承 天津水务投资集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券主承 泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8593% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部233.9亿元两年期固息国债140015，票面利率3.99% 农发行50亿元三年期固息债140440，票面利率4.92% 农发行50亿元五年期固息债140441，票面利率5.07% 财政部代发198亿元七年期固息地方政府债149108，票面利率4.50% 浙江荣盛控股集团13亿元一年期短融041453082，票面利率6.80% 黑龙江北大荒农垦集团总公司10亿元一年期短融041456037，票面利率5.28% 武汉地铁集团15亿元一年期短融041456036，票面利率5.24% 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融041451044，票面利率5.70% 中金公司7亿元三个月期短融071409005，票面利率4.77% 华闻传媒 7亿元五年期中票101461022，票面利率5.89% 杭州交通投资集团6亿元五年期中票101462020，票面利率6.30% 杭州商贸旅游集团5亿元三年期中票101459039，票面利率5.61% 景德镇国资经营管理5亿元五年期中票101473008，票面利率7.10% ============================================================================ 三、缴款： 大唐集团公司50亿元九个月期超短期融资券 无锡灵山文化旅游集团3.5亿元一年期短融 光线传媒 4亿元一年期短融 福州交通建设集团1亿元一年期短融 大族控股集团5亿元一年期短融 厦门象屿集团6亿元一年期短融 广州港3亿元一年期短融 桐昆股份 13.5亿元一年期短融 南京港集团2亿元三年期中票 上海南汇发展集团5亿元10年期中票 中国黄金集团16亿元五年期中票 靖远煤业集团1亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部99.84亿元三年期固息储蓄国债111711到期兑付，票面利率5.58% 南方电网50亿元九个月期超短融011307008到期兑付，票面利率4.90% 东莞公路桥梁开发建设总公司6亿元一年期短融041351029到期兑付，票面利率5.70% 红豆集团8亿元一年期短融041352031到期兑付，票面利率6.50% 东方证券25亿元三个月期短融071408003到期兑付，票面利率4.70% 08大唐债 088018付息 08兵器债 088019付息 11储蓄12 111712付息 12北汽债 1280212付息 12赤峰红山债 1280214付息 12西永微电债 1280215付息 13中煤MTN001 101353003付息 12连云港MTN1 1282263付息 12中水电MTN2 1282264付息 12桂新发MTN1 1282265付息 13招银租赁03 1322003付息 13招银租赁04 1322004付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国农业银行 周四称，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策 ，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。 --中国证券报周五报导华电集团权威人士称，该公司已经制定出改革路线图，包括以公司整体上市为方向，推 动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。集团下半年有望印发资产整合、 煤炭产业专业化管理等改革方案。 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞/吴芳)