中国稀土：今年开采生产计划增加10%，且可能继续增加--工信部

路透北京7月24日 - 中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周四表示，稀土矿开采总体来说还是一个控制的情况，但2014年的开采和生产计划比去年提高了10%，且开采生产指标或会继续增加。

黄利斌在工信部发布会上称，中国战略性新兴产业的发展较快，稀土新材料、节能环保等领域对稀土的需求大幅增加，同时近三年来关闭转产了一大批违法违规企业。

他并指出，包钢稀土等大企业还整合了一批小的冶炼分离企业，增加大企业指标将大幅度压缩过去违规企业的生产和市场空间。

“随着稀土行业自身进一步规范和市场需求的加大，稀土开采生产指标可能继续增加。”黄利斌称，总体来说，稀土行业没有放开，因为这个行业还是在总量控制的状态。

国土资源部6月19日下发通知称，确定2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。