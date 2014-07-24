中国稀土：今年开采生产计划增加10%，且可能继续增加--工信部

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周四表示，稀土矿开采总体来说还是一个控制的情况，但2014年的开采和生产计划比去年提高了10%，且开采生产指标或会继续增加。
黄利斌在工信部发布会上称，中国战略性新兴产业的发展较快，稀土新材料、节能环保等领域对稀土的需求大幅增加，同时近三年来关闭转产了一大批违法违规企业。
他并指出，包钢稀土等大企业还整合了一批小的冶炼分离企业，增加大企业指标将大幅度压缩过去违规企业的生产和市场空间。
“随着稀土行业自身进一步规范和市场需求的加大，稀土开采生产指标可能继续增加。”黄利斌称，总体来说，稀土行业没有放开，因为这个行业还是在总量控制的状态。
国土资源部6月19日下发通知称，确定2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。
海关数据显示，中国6月稀土出口1,556吨，同比减少3.4%，亦低于上月的2,391吨。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译