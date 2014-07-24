法国数据：7月企业活动萎缩速度放慢，受助于服务业表现强劲

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
Markit首席经济学家Chris Williamson说，不过未来数月指数可能再次下滑，因乌克兰冲突的冲击令人担忧，且法国自身经济也有问题。
“国内经济仍深陷于最近几个月的疲弱状态，”他说。“法国制造商在出口市场和在国内的表现都不好。”
服务业状况好于路透调查分析师预期，行业活动于三个月来首次呈现扩张。服务业PMI升至50.4，轻松超越预估的48.4，也高于6月终值48.2。
但制造业表现令人失望，PMI从上月终值48.2降至47.6，低于预估的48.1。
“PMI数据与季度GDP接近停滞的走势相符，几乎没有迹象显示经济将从最近的颓势中回升，”Markit经济学家Jack Kennedy说。(完)
(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 张明钧)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。