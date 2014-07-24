法国数据：7月企业活动萎缩速度放慢，受助于服务业表现强劲

Markit首席经济学家Chris Williamson说，不过未来数月指数可能再次下滑，因乌克兰冲突的冲击令人担忧，且法国自身经济也有问题。

“国内经济仍深陷于最近几个月的疲弱状态，”他说。“法国制造商在出口市场和在国内的表现都不好。”

服务业状况好于路透调查分析师预期，行业活动于三个月来首次呈现扩张。服务业PMI升至50.4，轻松超越预估的48.4，也高于6月终值48.2。

但制造业表现令人失望，PMI从上月终值48.2降至47.6，低于预估的48.1。

“PMI数据与季度GDP接近停滞的走势相符，几乎没有迹象显示经济将从最近的颓势中回升，”Markit经济学家Jack Kennedy说。(完)