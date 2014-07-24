台湾货币市场：短率区间高位微扬，票券商拆款需求增加

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 票券商拆款需求增加
* 短率区间高位微扬
* 短票利率则持平低位
记者 詹静宜
路透台北7月24日 - 台湾银行间短率周四区间高微扬。资金调度人士认为，由于上日台风假休市，早上市场资金调度资讯略显混乱，票券商也因当日发行短票作业程序缓不济急而改以拆款资金支应，令拆款需求增温，牵动短率区间高位稍有走高。
市场人士表示，尽管今天票券商拆款资金需求垫高，其中一家大型票券商就增加20-30亿台币隔夜拆款资金需求，但因银行间资金水位偏高，并不影响市场资金调度，仅是短率区间高位稍显走扬，明日料可陆续恢复正常。
〞昨天台风假，今天早上有点乱，只知道票券商资金需求比较多。〞一位大型公营银行交易员说。
银行间资调人士指出，受到票券商拆款资金调度影响，今天短率区间高位普遍微扬，其中早盘隔夜拆款利率区间高位微升至0.41%，带动隔拆加权平均利率暂走高到0.389%，而两周拆款利率区间高位也来到0.47%，皆略较平日的区间高位微扬。
本地时间12:07时：
--台币兑美元 中午收高4.8分报29.987。
--台湾加权股价指数 跌0.10%，报9,489.59点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.385-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.435%，上日区间在0.380-0.450%。
**短票以到期续发为主**
短票市场方面，大型票券商表示，因上日台风假休市，今日短票发行多以到期续发为主，而银行买票需求仍强，令短票利率持平既有低位。
他们并指出，近日短票发行量较少，而周五发票量将例行性增加，且因上日休市，部分新发行短票递延至明日，或将为周五发票量增添动能。
“今天新发行短票因作业缘故，部分递延到明天。”一大型票券商交易员说。
与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月22日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.600%，较上日微扬。
今日央行存单到期金额7,863.80亿台币，发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额为2,806亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负26亿台币，累积超额准备为负2,846亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,866亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率胶着在既有区间内。交易员表示，上日台湾市场受台风影响而休市，今日开市后急于调度上日及今日的续作交易，市场未对利率多所着墨。
市场人士指出，今日市场资金供应量仍然充足，只是到单续作量大，交易员较为忙录，利率持平不动。市场焦点将转向下周的月底情势。
〞下周我们有一些落点，但交易对手都说会续作...我认为月底不会太过紧张。〞一证券商交易员说。
资金调度人士指出，虽然寿险资金感觉不如往日充裕，但就需求来说，整体市场供应已经充足，也不至于影响利率，且多数交易对手仍能提供天期较长的资金，目前虽对下周情势保持谨慎，但并不过分担心。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。
本周余日公债/公司债交割为：周四有三顾 1.5亿、百徽 2.5亿台币转换公司债发行；周五有硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债发行。
下周公债/公司债/转换公司债发行暂有周一点晶科技 2亿及振桦电子 8.5亿台币、周二宏齐科技 6亿台币、周三F-贸联 2亿台币、周四士开 6亿及台耀 5亿台币，以及20年期公债预定发行300亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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