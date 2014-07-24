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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 15:47 BJT

德国数据：7月综合PMI升至三个月高点55.9，服务业增速创三年最快

这是该指数连续第15个月高于50的荣枯分水岭。

Markit首席分析师Chris Williamson称，该数据显示7-9月当季德国经济最高成长0.8%。

制造业表现好于预期，因产出大幅增长，国内外订单增速快过6月，新员工雇聘也增多。而成本价格下跌同时出厂价格上涨，使得制造业利润率提升。

制造商提高采购，暗示他们预计未来数月产量为增长。

服务业活动增速创2011年6月以来最快，不过新业务和聘雇速度放缓。(完)
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