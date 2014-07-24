德国数据：7月综合PMI升至三个月高点55.9，服务业增速创三年最快

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
这是该指数连续第15个月高于50的荣枯分水岭。
Markit首席分析师Chris Williamson称，该数据显示7-9月当季德国经济最高成长0.8%。
制造业表现好于预期，因产出大幅增长，国内外订单增速快过6月，新员工雇聘也增多。而成本价格下跌同时出厂价格上涨，使得制造业利润率提升。
制造商提高采购，暗示他们预计未来数月产量为增长。
服务业活动增速创2011年6月以来最快，不过新业务和聘雇速度放缓。(完)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。