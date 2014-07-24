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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 16:39 BJT

表格：英国6月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期增长3.6%

路透伦敦7月24日 - 英国统计局周四公布，

* 英国6月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期增长3.6%(预估分别为增长0.3%和增长3.9%)

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 6月　 5月 (前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.1 -0.5 (-0.5) 0.3

较上年同期% 3.6 3.7 (3.9) 3.9 (完)
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