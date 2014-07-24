表格：英国6月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期增长3.6%

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦7月24日 - 英国统计局周四公布，
* 英国6月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期增长3.6%(预估分别为增长0.3%和增长3.9%)
以下为详细数据:
零售销售量 6月 5月 (前值) 预估
较前月%(经季节调整) 0.1 -0.5 (-0.5) 0.3
较上年同期% 3.6 3.7 (3.9) 3.9 (完)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。