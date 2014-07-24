表格：LME金属库存最新变化--7月24日

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去

“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)