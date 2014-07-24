表格：LME金属库存最新变化--7月24日

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦7月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 154,350 -1,950 锡 11,845 -65 铅 213,425 +75 锌 654,950 -875 铝 4,922,050 -8,425 镍 311,964 +1,248 铝合金 35,060 -260 NASAAC 61,820 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LO KS> C-GRD> KS> C-GRD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LO KS> C-GRD> KS> C-GRD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LO 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LO KS> C-GRD> 金 KS> C-GRD> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LO NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LO KS> C-GRD> A KS> C-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。