全球能源：美国逾40年来首次出口凝析油，日韩炼油商买入--消息

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透新加坡/首尔7月24日 - 知情人士周四向路透表示，韩国和日本已经从美国购入一批凝析油(超轻质油)，这在美国解禁持续40年的原油出口禁令后还是首次。
美国近期为一项原油出口禁令松绑，允许能源公司出口多种经过最低炼化的超轻质原油。该禁令自1970年代阿拉伯石油禁运起开始实施。汽油和柴油等精炼油品不受限制。
该禁令放宽正值美国国内页岩油气生产回升，美国也希望确保欧洲和亚洲能源进口商获得其他供应来源。随着东欧和中东地缘政治危机加剧，急需能源的国家努力应对供应中断的疑虑；若美国能稳定出口油气，它们将表示欢迎。
三位行业消息人士称，韩国炼油商GS Caltex买入了一批7月底装运的凝析油船货。由于事件敏感，他们拒绝具名。GS Caltex也拒绝置评。
一位行业消息人士周四稍早表示，日本炼油商Cosmo Oil 也买入了一批美国凝析油船货。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译