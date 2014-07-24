新加坡经济：2014年经济成长率料为2-4%，核心CPI预估值不变--金管局

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透新加坡7月24日 - 新加坡金管局周四公布的年度报告显示，2014年该国经济预计将成长2-4%，今年核心通胀率预估保持在2-3%不变。
不过金管局局长孟文能在一新闻发布会上表示，整体消费通胀率预估区间已经从原先的1.5-2.5%下调到了1.5-2.0%。
金管局在提及今年余下时间的经济前景时表示，全球经济状况逐步改善，可能会给该国出口导向型的产业提供一些支撑。
新加坡金管局还称，就业市场可能会保持紧张，因该国经济正向生产力导向型经济转型。金管局指出，2013年整体失业率已经下降到16年低位1.9%。
新加坡金管局表示，“薪资压力将会持续存在，企业可能会继续将较高的经营成本转移到消费物价上去。”(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译