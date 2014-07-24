版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 13:07 BJT

新加坡经济：2014年经济成长率料为2-4%，核心CPI预估值不变--金管局

路透新加坡7月24日 - 新加坡金管局周四公布的年度报告显示，2014年该国经济预计将成长2-4%，今年核心通胀率预估保持在2-3%不变。

不过金管局局长孟文能在一新闻发布会上表示，整体消费通胀率预估区间已经从原先的1.5-2.5%下调到了1.5-2.0%。

金管局在提及今年余下时间的经济前景时表示，全球经济状况逐步改善，可能会给该国出口导向型的产业提供一些支撑。

新加坡金管局还称，就业市场可能会保持紧张，因该国经济正向生产力导向型经济转型。金管局指出，2013年整体失业率已经下降到16年低位1.9%。

新加坡金管局表示，“薪资压力将会持续存在，企业可能会继续将较高的经营成本转移到消费物价上去。”(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐