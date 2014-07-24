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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 13:07 BJT

日本债市：长券价格上涨，受德债收益率下跌影响

路透东京7月24日 - 较长天期日本政府公债价格周四盘中小涨，投资者买入长券，受近期德债和美债收益率(殖利率)下跌所激励。

日本10年券 收益率跌1个基点至0.520%。

日股走软亦进一步提振日本公债，日经指数 午盘中下跌0.5%。

德债收益率周三跌向记录低位，因担忧欧盟可能向俄罗斯实施更严格的制裁及此举对疲弱的欧元区经济增长带来的潜在影响，这些忧虑支撑德债需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.520% -1.0 0.530%

20年期公债 1.375% -1.5 1.390%

30年期公债 1.655% -1.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.02 +0.09 145.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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