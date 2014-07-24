日本债市：长券价格上涨，受德债收益率下跌影响

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京7月24日 - 较长天期日本政府公债价格周四盘中小涨，投资者买入长券，受近期德债和美债收益率(殖利率)下跌所激励。
日本10年券 收益率跌1个基点至0.520%。
日股走软亦进一步提振日本公债，日经指数 午盘中下跌0.5%。
德债收益率周三跌向记录低位，因担忧欧盟可能向俄罗斯实施更严格的制裁及此举对疲弱的欧元区经济增长带来的潜在影响，这些忧虑支撑德债需求。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.065%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.520% -1.0 0.530%
20年期公债 1.375% -1.5 1.390%
30年期公债 1.655% -1.5 1.670%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.02 +0.09 145.93
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译