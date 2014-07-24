韩股业绩：现代汽车第二季净利降低6.5%，受累于韩元升值及美国市场折扣

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔7月24日 - 韩国现代汽车 周四公布，第二季净利降低6.5%，因韩元兑美元急剧升值且美国激励成本提高，盖过了在中国和国内市场销售强劲的影响。
现代汽车和关联企业起亚汽车 合计为全球第五大汽车制造商。该公司宣布，第二季净利为2.24万亿韩元，而上年同期净利为2.4万亿韩元。第二季净利低于路透对16位分析师调查的预估中值2.33万亿韩元。
韩国现代汽车第二季营业利润为2.1万亿韩元，而预估为2.26万亿韩元。
现代汽车预计今年下半年全球汽车市场仍存在不确定性。
现代汽车今年截至周三股价跌5%，而同期韩国股市则上扬1%。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。