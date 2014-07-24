韩股业绩：现代汽车第二季净利降低6.5%，受累于韩元升值及美国市场折扣

路透首尔7月24日 - 韩国现代汽车 周四公布，第二季净利降低6.5%，因韩元兑美元急剧升值且美国激励成本提高，盖过了在中国和国内市场销售强劲的影响。

现代汽车和关联企业起亚汽车 合计为全球第五大汽车制造商。该公司宣布，第二季净利为2.24万亿韩元，而上年同期净利为2.4万亿韩元。第二季净利低于路透对16位分析师调查的预估中值2.33万亿韩元。

韩国现代汽车第二季营业利润为2.1万亿韩元，而预估为2.26万亿韩元。

现代汽车预计今年下半年全球汽车市场仍存在不确定性。