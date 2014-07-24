韩股业绩：LG电子第二季获利同比增26.5%优于预估，移动业务恢复获利

路透首尔7月24日 - 韩国LG电子 周四公布，第二季获利较上年同期增长26.5%，超出分析师预估，因移动业务在四个季度来首度录得获利。

LG电子公布4-6月营业利润为6,060亿韩元(5.8892亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问39名分析师预估为5,240亿韩元。

LG电子是仅次于三星电子 的全球第二大电视机生产商。该公司上年同期和今年第一季的营业利润分别为4,790亿韩元和5,040亿韩元。

LG电子表示，其电视机业务的营业利润为1,545亿韩元，高于上年同期的937亿韩元。手机部门营业利润为859亿韩元，上年同期为获利612亿韩元。