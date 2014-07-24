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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 13:31 BJT

香港股市：恒生指数上扬，一度接近39个月高点

路透香港7月24日 - 中国股市周四大涨，表现超越亚洲其他股市，并推升香港股市，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票，更多投资者将资金投入股市。

汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步提振了市场人气。

截至中午，恒生指数 上涨0.4%至24,065.29点，稍早触及24,108点，距离39个月高点仅差4点。

恒生国企指数 上扬0.8%，至今年以来最高。

信达证券分析师刘景德称，主要是因为沪港通计划的进展让蓝筹股全线上扬。

煤炭企业再度走强，此前公布强劲业绩。中国神华 上涨0.5%。

华电国际电力 大跌6.6%，之前野村将其股票评级从“买入”下调为“中性”。(完)
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