香港股市：恒生指数上扬，一度接近39个月高点

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透香港7月24日 - 中国股市周四大涨，表现超越亚洲其他股市，并推升香港股市，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票，更多投资者将资金投入股市。
汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步提振了市场人气。
截至中午，恒生指数 上涨0.4%至24,065.29点，稍早触及24,108点，距离39个月高点仅差4点。
恒生国企指数 上扬0.8%，至今年以来最高。
信达证券分析师刘景德称，主要是因为沪港通计划的进展让蓝筹股全线上扬。
煤炭企业再度走强，此前公布强劲业绩。中国神华 上涨0.5%。
华电国际电力 大跌6.6%，之前野村将其股票评级从“买入”下调为“中性”。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译