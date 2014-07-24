欧股业绩：德国巴斯夫第二季营业利润稍逊预期，因产品价格下滑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透法兰克福7月24日 - 以营收计全球最大化学制品企业巴斯夫(BASF) 公布，第二季营业利润增长稍逊于预期，因产品价格下滑。
巴斯夫经一次性项目调整的第二季未计利息与税项之利润(EBIT)，增长12.1%至20.5亿欧元(27.6亿美元)，略低于路透调查分析师平均预估的21.2亿欧元。
营收和净利也略低于分析师预估。
巴斯夫称，尽管存在汇率方面的不利因素，但该公司仍预计2014年经调整的EBIT将略微增长，不过提醒称经济环境已经变得更具挑战性。
该公司重申，目标是销售量在剔除并购和资产出售影响后实现增长，但由于剥离了天然气交易和存储业务，营收可能会小幅下降。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译