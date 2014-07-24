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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 13:45 BJT

欧股业绩：德国巴斯夫第二季营业利润稍逊预期，因产品价格下滑

路透法兰克福7月24日 - 以营收计全球最大化学制品企业巴斯夫(BASF) 公布，第二季营业利润增长稍逊于预期，因产品价格下滑。

巴斯夫经一次性项目调整的第二季未计利息与税项之利润(EBIT)，增长12.1%至20.5亿欧元(27.6亿美元)，略低于路透调查分析师平均预估的21.2亿欧元。

营收和净利也略低于分析师预估。

巴斯夫称，尽管存在汇率方面的不利因素，但该公司仍预计2014年经调整的EBIT将略微增长，不过提醒称经济环境已经变得更具挑战性。

该公司重申，目标是销售量在剔除并购和资产出售影响后实现增长，但由于剥离了天然气交易和存储业务，营收可能会小幅下降。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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