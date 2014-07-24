韩股业绩：LG电子第二季获利同比增26.5%优于预估，移动业务恢复获利

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔7月24日 - 韩国LG电子 周四公布，第二季获利较上年同期增长26.5%，超出分析师预估，因移动业务在四个季度来首度录得获利。
LG电子公布4-6月营业利润为6,060亿韩元(5.8892亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问39名分析师预估为5,240亿韩元。
LG电子是仅次于三星电子 的全球第二大电视机生产商。该公司上年同期和今年第一季的营业利润分别为4,790亿韩元和5,040亿韩元。
LG电子表示，其电视机业务的营业利润为1,545亿韩元，高于上年同期的937亿韩元。手机部门营业利润为859亿韩元，上年同期为获利612亿韩元。
该公司股价在发布财报后扩大涨幅至2.3%，大盘 则小跌0.2%。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。