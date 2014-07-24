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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 13:48 BJT

欧股业绩：诺基亚第二季获利优于预期，并上调网络部门全年财测

路透赫尔辛基7月24日 - 芬兰电信设备生产企业诺基亚 周四公布，核心网络部门季度利润率高于预期，并称预计全年获利能力改善。

诺基亚4月时将手机部门出售给微软 ，交易后诺基亚近90%的营收来自网络部门。

诺基亚公布，第二季网络部门营业利润较上年同期下降14%，至2.81亿欧元(合3.78亿美元)，但远高于路透调查分析师平均预计的1.97亿欧元。

网络部门营业利润率为11%，路透调查分析师此前预计为7.7%。

由于业绩强劲，诺基亚上调了今年的获利指引。

诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在声明中称，“我们对今年全年的预期改善，目前预计网络部门的全年基本获利持平或略高于5%-10%的长期目标，”

诺基亚第二季集团每股盈余(EPS)为0.06欧元，市场预期为0.04欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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