欧股业绩：诺基亚第二季获利优于预期，并上调网络部门全年财测

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透赫尔辛基7月24日 - 芬兰电信设备生产企业诺基亚 周四公布，核心网络部门季度利润率高于预期，并称预计全年获利能力改善。
诺基亚4月时将手机部门出售给微软 ，交易后诺基亚近90%的营收来自网络部门。
诺基亚公布，第二季网络部门营业利润较上年同期下降14%，至2.81亿欧元(合3.78亿美元)，但远高于路透调查分析师平均预计的1.97亿欧元。
网络部门营业利润率为11%，路透调查分析师此前预计为7.7%。
由于业绩强劲，诺基亚上调了今年的获利指引。
诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在声明中称，“我们对今年全年的预期改善，目前预计网络部门的全年基本获利持平或略高于5%-10%的长期目标，”
诺基亚第二季集团每股盈余(EPS)为0.06欧元，市场预期为0.04欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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