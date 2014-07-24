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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 13:58 BJT

欧股业绩：罗氏上半年净利受减记影响低于预期，瑞郎强劲打压营收

路透巴塞尔7月24日 - 全球最大抗癌药物生产商罗氏 公布，受组织诊断业务减记的冲击，上半年净利较预期疲弱。

罗氏周四公布上半年净利下滑7%至56.4亿瑞郎(合62.5亿美元)，低于路透调查分析师平均预估的59.8亿瑞郎。

此数据包含和组织诊断业务无形资产相关的4.14亿瑞郎的减损。

但乳癌药物销售强劲，加上严控成本，帮助罗氏抑制了瑞郎强劲对营收造成的影响。上半年营收减少1%至229.7亿瑞郎。

罗氏核心每股盈余为7.57瑞郎，略超预期。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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