韩国经济：企划财政部长称复苏疲软，若不采取措施经济增长或难达预期

路透首尔7月24日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，该国经济复苏太过疲软，若政府不采取措施，2014年经济增速可能达不到预期的3.7%。

“我感觉，要是不采取这轮措施，经济增速可能低于3.7%。这达不到复苏水平，”他在新闻简报会上表示。