韩国经济：企划财政部长称复苏疲软，若不采取措施经济增长或难达预期

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔7月24日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，该国经济复苏太过疲软，若政府不采取措施，2014年经济增速可能达不到预期的3.7%。
“我感觉，要是不采取这轮措施，经济增速可能低于3.7%。这达不到复苏水平，”他在新闻简报会上表示。
此前，政府宣布了一系列措施，并注入上百亿美元刺激内需。 (完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。