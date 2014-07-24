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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 14:10 BJT

韩国经济：企划财政部长称复苏疲软，若不采取措施经济增长或难达预期

路透首尔7月24日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，该国经济复苏太过疲软，若政府不采取措施，2014年经济增速可能达不到预期的3.7%。

“我感觉，要是不采取这轮措施，经济增速可能低于3.7%。这达不到复苏水平，”他在新闻简报会上表示。

此前，政府宣布了一系列措施，并注入上百亿美元刺激内需。 (完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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