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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:04 BJT

国际油市：布兰特原油守稳在108美元上方，受中国制造业数据支撑

0539GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.08美元，报每桶108.11美元，周三涨0.70美元。美国原油 下跌0.15美元，报102.97美元，上日升0.73美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，7月18日止当周，美国原油库存减少400万桶，分析师预估仅为减少280万桶。库欣库存下降150万桶。

但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R周四在每桶约5.14美元。

知情人士周四向路透表示，韩国和日本已经从美国购入一批凝析油(超轻质油)，这在美国解禁持续40年的原油出口禁令后还是首次。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/张若琪/石冠兰)
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