国际油市：布兰特原油守稳在108美元上方，受中国制造业数据支撑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
0539GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.08美元，报每桶108.11美元，周三涨0.70美元。美国原油 下跌0.15美元，报102.97美元，上日升0.73美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，7月18日止当周，美国原油库存减少400万桶，分析师预估仅为减少280万桶。库欣库存下降150万桶。
但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R周四在每桶约5.14美元。
知情人士周四向路透表示，韩国和日本已经从美国购入一批凝析油(超轻质油)，这在美国解禁持续40年的原油出口禁令后还是首次。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/张若琪/石冠兰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译