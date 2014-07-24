台湾股市：连三日收涨，中国PMI亮丽鼓舞区域股市

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台湾股市周四连续第三日收涨。分析师指出，国际景气下半年复苏确定，美股续在高档震荡，中国PMI表现不差，带动台股仍在区间高位盘整。
台湾加权股价指数 收高0.3%至9,527.54点；今日成交初值 为1,159.13亿台币，上交易日修正后为983.96亿。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞今天大型股弱一点，小型股包括网路和太阳能股反弹，整体来看还是盘整待变。〞他并补充，兆丰投顾预估台股今年9月下旬仍可望挑战9,800点的高位。
大型股之一--日月光 的高雄厂复工可能受到民众反对，盘中一度跌停，终场收跌4.53%报37.9台币。
高价的苹果概念股--大立光 收跌1%报2,470台币。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。
至于以境内短程航线为主的--复兴航空 终场收跌5.46%报11.25台币。复兴航空一架客机于周三晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，现已有48人丧生，其中包括二名法国人、一名香港人。
本地时间13:51，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 涨0.2%，中国股市沪综指 涨幅也达1.33%。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译