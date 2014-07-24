台湾股市：连三日收涨，中国PMI亮丽鼓舞区域股市

路透台北7月24日 - 台湾股市周四连续第三日收涨。分析师指出，国际景气下半年复苏确定，美股续在高档震荡，中国PMI表现不差，带动台股仍在区间高位盘整。

台湾加权股价指数 收高0.3%至9,527.54点；今日成交初值 为1,159.13亿台币，上交易日修正后为983.96亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞今天大型股弱一点，小型股包括网路和太阳能股反弹，整体来看还是盘整待变。〞他并补充，兆丰投顾预估台股今年9月下旬仍可望挑战9,800点的高位。

大型股之一--日月光 的高雄厂复工可能受到民众反对，盘中一度跌停，终场收跌4.53%报37.9台币。

高价的苹果概念股--大立光 收跌1%报2,470台币。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。

至于以境内短程航线为主的--复兴航空 终场收跌5.46%报11.25台币。复兴航空一架客机于周三晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，现已有48人丧生，其中包括二名法国人、一名香港人。