两岸金融：台资银行2016年对大陆曝险总额占资产比将倍增至13%--惠誉

路透台北7月24日 - 评级机构惠誉信评周四表示，估计2013年底台湾银行业的大陆曝险总额约900亿美元，占整体银行总资产的7%，曝险比率仍属温和，而随着短期贸易融资增加及台资大陆子行陆续营运，2016年曝险总额占资产比将倍增至13%。

惠誉信评今日在一场记者会并指出，随着台湾银行对大陆的信用曝险逐渐提高，若大陆经济衰退，将可能对整体台湾银行业的信用品质造成负面影响。

惠誉信评坦称，“若(银行)大陆曝险过度成长却无显着的获利，且资本水准不足以承受大陆可能的经济冲击，大陆曝险将成为台湾银行业评等的负面压力。”

不过，惠誉信评认为，若金管会维持银行对大陆曝险上限为净值的一倍，那未来曝险成长将趋缓。端视两岸关系，台湾可能维持目前对大陆曝险的上限。

惠誉信评分析道，短期台湾银行业对大陆曝险的整体风险尚可控管，因目前的大陆曝险程度仍属有限，且放款着重于在大陆营运的台商企业。但随着台湾银行业逐步扩展授信业务至大陆本土企业与个人信贷，其资产品质于未来二至三年内将成为影响银行信用品质的关键因素。

此外，惠誉信评表示，已设立或计画设立大陆或香港子行的大型台湾银行将衍生较高的大陆集中风险，如兆丰金控 旗下银行、永丰金控 旗下银行、上海商银及富邦金控 旗下台北富邦银；这4家银行的大陆曝险总额将于2016年成长至该行资产的20-25%，远高于同业平均的13%水准。

台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,061.7亿台币，占净值比重为0.62倍，较上季的0.65倍微降。