券商观点：中国股市银行股基于稳增长和松货币现交易性机会 --中金

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 针对上海地区部分银行商业贷款利率出现松动，中国投行--中金公司发布报告认为，国有银行对政策支持类贷款，特别是按揭的投放力度有望进一步加强，银行股基于稳增长和松货币，已现交易性机会。
国内媒体周三称，国内第三大银行--中国农业银行 上海地区8月利率定价预通知，从8月1日起，上海商业贷款金额200万(含)以上基准利率0.95倍优惠。
中金公司最近点评认为，上海地区按揭利率打九五折的不只是农行，据其掌握的权威数据，四大国有银行近期在上海地区的新发放首套房按揭利率平均定价在6-6.2%之间，即均在九五折或以内。
中金表示，自5月央行座谈会之后，银行按揭贷款就已开始放松。从量的角度来说，6月新增居民中长期贷款（主要是按揭）1,991亿元人民币，同比多增78亿元，扭转了4、5月份同比少增的局面。从价的角度来说，包括上海在内的二季度不少地区已经出现了按揭利率松动。
点评称，银行对按揭贷款还会继续并加速放松，窗口指导、内评高级法、按揭不良率较低这些因素仍会继续存在，利好按揭投放。中金近期和银行资负部门的沟通显示，在“定向”的指挥棒下，国有银行对政策支持类贷款，特别是按揭的投放力度有望进一步加强。
中金的草根调研显示，某国有银行6月额外增加的按揭额度约占当月总额度的5%，并预计在未来持续或加大这一力度，有利于按揭市场供给的增加。同时，房地产市场的成交量在今年一季度已经出现同比下降，反映到按揭需求上（按揭平均等待周期为3-6个月），今年下半年的按揭需求将下降。
中金重申看多银行股的观点，认为银行股基于稳增长和松货币现交易性机会， A股板块及龙头银行有一定上涨空间，看好招商银行 、平安银行 。
周四中国A股市场银行股整体明显上扬，至14:20分，招商银行放量升2.78%至半年来新高。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译