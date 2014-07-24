《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中材科技 9 4 12 7/29簿记建档 北京银行 AA 7/30 7/31
======================================================================================= *江南化工 9 3 12 7/29簿记建档 兴业银行 AA- 7/30 7/31
======================================================================================= 新东北电气集团 8 4 12 7/25簿记建档 浦发银行 AA- 7/29 7/30 高压开关有限公司 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 7/29簿记建档 中国银行 AA- 7/30 7/31
======================================================================================= 冀中能源集团 60 20 12 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1 ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 本溪钢铁 20 20 5 7/25簿记建档 建设银行 AA+ 7/28 7/29 (集团) 中国银行 ======================================================================================= 广西交通 30 15 7 7/25簿记建档 国开行 AA+ 7/28 7/29 投资集团 ======================================================================================= 青岛前湾 10 9 3 7/25簿记建档 交通银行 AA+ 7/28 7/29 集装箱码头 ======================================================================================= 吉安新庐陵 25 10 5 7/25簿记建档 华夏银行 AA 7/29 7/30 投资发展公司 ======================================================================================= 上海均瑶集团 20 5 5 7/25簿记建档 交通银行 AA 7/28 7/29
中国银行 ======================================================================================= 龙元建设 10 2 3 7/25簿记建档 建设银行 AA 7/28 7/29 ======================================================================================= 奥瑞金 11 5 3 7/29簿记建档 交通银行 AA 7/30 7/31
民生银行 ======================================================================================= 东方园林 15 5 3 7/29簿记建档 平安银行 AA 7/29 7/30
浦发银行 ======================================================================================= 鞍钢集团 60 30 3 7/29-7/30簿记 中国银行 AAA 7/31 8/1
农业银行 ======================================================================================= 湖南黄金集团 6 3 5 7/30簿记建档 中信银行 AA 8/1 8/4
（附第3年末发行人调整票面利率权及投资者回售权）招商银行 ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 丁淑琴)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译