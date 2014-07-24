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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元终止连三日升势，经济增长数据加大降息机率

路透首尔7月24日 - 韩国韩元兑美元 周四录得一周来最差单日表现，此前公布的第二季经济增速不及预期，加大了最早下月降息的机率。

韩元/美元国内市场收低0.48%，报1,028.6，三日连升走势告终，周三本地收盘价报1,023.7。(完)

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