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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:26 BJT

韩国股市：微幅收低，外资连八日买超

路透首尔7月24日 - 韩国综合股价指数 周四小幅收低0.08%，报2,026.62点，周三收报2,028.32点。

海外投资者净买入1,680亿韩元(1.6339亿美元)韩股，连续第八个交易日买超。

LG电子 大涨4.2%，该公司周四公布第二季获利较上年同期成长26.5%，超越分析师预期。

现代汽车 上涨1.5%，稍早公司宣布第二季获利下滑6.5%，并称未来数月全球车市仍面临不确定性。 (完)
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