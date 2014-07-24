东欧情势：俄国防部否认击落乌克兰战机的导弹从俄境内发射--报导

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透莫斯科7月24日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯国防部官员报导称，俄国防部否认乌克兰安全委员会的声明，该声明称击落两架乌克兰战机的导弹从俄境内发射。
“乌克兰官方此举是为了误导公众，转移对马航的波音777客机坠毁灾难的注意力，他们幻想的故事都可以收入军事格言集锦了，”这位没有具名的消息人士称。
乌克兰安全委员会周三表示，初步信息显示，在乌克兰东部击落两架乌政府战机的导弹从俄境内发射。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。