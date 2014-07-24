东欧情势：俄国防部否认击落乌克兰战机的导弹从俄境内发射--报导

路透莫斯科7月24日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯国防部官员报导称，俄国防部否认乌克兰安全委员会的声明，该声明称击落两架乌克兰战机的导弹从俄境内发射。

“乌克兰官方此举是为了误导公众，转移对马航的波音777客机坠毁灾难的注意力，他们幻想的故事都可以收入军事格言集锦了，”这位没有具名的消息人士称。