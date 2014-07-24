版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 14:56 BJT

东欧情势：俄国防部否认击落乌克兰战机的导弹从俄境内发射--报导

路透莫斯科7月24日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯国防部官员报导称，俄国防部否认乌克兰安全委员会的声明，该声明称击落两架乌克兰战机的导弹从俄境内发射。

“乌克兰官方此举是为了误导公众，转移对马航的波音777客机坠毁灾难的注意力，他们幻想的故事都可以收入军事格言集锦了，”这位没有具名的消息人士称。

乌克兰安全委员会周三表示，初步信息显示，在乌克兰东部击落两架乌政府战机的导弹从俄境内发射。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐