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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：刷新六年高位，得益于中国制造业PMI数据亮丽

路透悉尼7月24日 - 澳洲股市周四收高0.2%，延续昨日触及六年高位后的涨势，得益于美国股市攀升，并且汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月最高，提振了市场人气。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨11.1点，收报5,587.8点，刷新六年高点。（完）
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