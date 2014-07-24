版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 14:55 BJT

瑞郎汇率：瑞士央行总裁称瑞郎汇率上限仍是重要政策工具--报载

路透苏黎世7月24日 - 瑞士央行总裁乔丹在周四刊出的采访中称，瑞士央行将维持瑞郎/欧元的1.20上限，以便在可预见将来确保物价稳定。

“我们的主要关切是，瑞士的物价如何发展？就此来讲，瑞郎汇率上限在可预见的未来仍是我们的重要政策工具，”乔丹对瑞士世界周报(Weltwoche)称。(完)

(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐