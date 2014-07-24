瑞郎汇率：瑞士央行总裁称瑞郎汇率上限仍是重要政策工具--报载

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透苏黎世7月24日 - 瑞士央行总裁乔丹在周四刊出的采访中称，瑞士央行将维持瑞郎/欧元的1.20上限，以便在可预见将来确保物价稳定。
“我们的主要关切是，瑞士的物价如何发展？就此来讲，瑞郎汇率上限在可预见的未来仍是我们的重要政策工具，”乔丹对瑞士世界周报(Weltwoche)称。(完)
(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。