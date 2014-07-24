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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:38 BJT

全球金市：现货金跌破1,300美元心理关口，亚洲实货买兴升温

亚洲股市周四全线上扬，此前公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值创下18个月高位，提振对该国经济复苏的希望。

“黄金避险需求目前较弱，因股市正在积聚动能，而且中东或乌克兰局势没有明显恶化迹象，”一位香港交易商称。

另一交易商表示，1,300美元下方的止损单也引发了部分卖盘。

黄金可能仍有一些避险买需。加沙(加萨)激战周三继续，该地区又有数千巴勒斯坦人流离失所。以色列内阁部长称，不太可能在下周前达成包括从巴勒斯坦地区撤出以军的停战协议。

同时，基辅声称两架战斗机周三在乌东部分离势力控制地区被击落，而击落战机的导弹或是从俄罗斯境内发射。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.6吨，至805.44吨，连续第二日上升。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1295 -8.84 -0.68

现货银 20.75 -0.12 -0.57

现货铂金 1469.1 -8.4 -0.57

现货钯金 866.85 -1.65 -0.19

COMEX期金 1295.5 -9.2 -0.71

COMEX期银 20.825 -0.17 -0.81

汇率

欧元/美元 1.3444

美元指数 80.876

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 戴素萍/龚芳)
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