全球金市：现货金跌破1,300美元心理关口，亚洲实货买兴升温

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
亚洲股市周四全线上扬，此前公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值创下18个月高位，提振对该国经济复苏的希望。
“黄金避险需求目前较弱，因股市正在积聚动能，而且中东或乌克兰局势没有明显恶化迹象，”一位香港交易商称。
另一交易商表示，1,300美元下方的止损单也引发了部分卖盘。
黄金可能仍有一些避险买需。加沙(加萨)激战周三继续，该地区又有数千巴勒斯坦人流离失所。以色列内阁部长称，不太可能在下周前达成包括从巴勒斯坦地区撤出以军的停战协议。
同时，基辅声称两架战斗机周三在乌东部分离势力控制地区被击落，而击落战机的导弹或是从俄罗斯境内发射。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.6吨，至805.44吨，连续第二日上升。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1295 -8.84 -0.68
现货银 20.75 -0.12 -0.57
现货铂金 1469.1 -8.4 -0.57
现货钯金 866.85 -1.65 -0.19
COMEX期金 1295.5 -9.2 -0.71
COMEX期银 20.825 -0.17 -0.81
汇率
欧元/美元 1.3444
美元指数 80.876
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 戴素萍/龚芳)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译