CNH动态：离岸即期受利好数据带动走升，年初贬值来首次升逾6.20阻力

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透香港7月24日 - 离岸人民币现汇 周四走升，利好经济数据推动在岸及离岸汇价双双升至逾三个月高点。离岸汇价年初开贬以来首次升破6.20关口，场内看多人民币气氛逐渐占上风。
受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。
交易员指出，PMI数据出炉后，离岸汇价获动力走高，继而突破6.20的区间阻力，这也是自人民币年初开贬以来首见。虽然，高点见到一些来自中资行等的卖盘，但场内看多气氛已然凝聚。
“可以说市场愈来愈看多人民币，特别是在最近的经济数据利好。”一亚系外资行人士说，“人民币看多趋势开始了。”
本地时间下午4:00时，离岸人民币现汇 报6.1900，盘中最高至6.1885，为4月9日6.1862以来最高，
交易员表示，虽然市场不认为人民币短期会出现爆发性升值，但预料随着中国经济企稳，第三季将呈稳步走升态势，中期区间先看6.15-6.20。
本地时间下午4:00时，境内人民币兑美元即期 报6.1930，稍早升至逾三个月新高6.1908。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译