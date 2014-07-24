CNH动态：离岸即期受利好数据带动走升，年初贬值来首次升逾6.20阻力

路透香港7月24日 - 离岸人民币现汇 周四走升，利好经济数据推动在岸及离岸汇价双双升至逾三个月高点。离岸汇价年初开贬以来首次升破6.20关口，场内看多人民币气氛逐渐占上风。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

交易员指出，PMI数据出炉后，离岸汇价获动力走高，继而突破6.20的区间阻力，这也是自人民币年初开贬以来首见。虽然，高点见到一些来自中资行等的卖盘，但场内看多气氛已然凝聚。

“可以说市场愈来愈看多人民币，特别是在最近的经济数据利好。”一亚系外资行人士说，“人民币看多趋势开始了。”

本地时间下午4:00时，离岸人民币现汇 报6.1900，盘中最高至6.1885，为4月9日6.1862以来最高，

交易员表示，虽然市场不认为人民币短期会出现爆发性升值，但预料随着中国经济企稳，第三季将呈稳步走升态势，中期区间先看6.15-6.20。

本地时间下午4:00时，境内人民币兑美元即期 报6.1930，稍早升至逾三个月新高6.1908。 （完）

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