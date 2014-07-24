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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 14:58 BJT

欧洲经济：法国总理重申欧元币值过高，欧盟须加强协助成员国改革

路透巴黎7月24日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周四呼吁欧盟做出更多努力，帮助实施改革的成员国，并重申法国关于欧元被高估的观点。

瓦尔斯对RTL广播称，“现在欧元汇价过高了，走势过于强劲。为了实施稳定暨成长协定，我们需要更多灵活性...欧洲必须做出更多努力，为各国政府实行的政策做好配套工作。”

瓦尔斯特别提到，欧盟执委会主席贾克宣示上任三个月内设立一个“就业、成长暨投资方案”，以在未来三年内产生额外的3,000亿欧元投资。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)政府今年多次对欧元走势发出怨言，呼吁欧洲央行和各国政府在汇率方面采取行动，拉动经济增长。

奥朗德周一本人表示，法国明年难以实现欧盟财政目标，因经济增长不尽如人意，称如有必要法国将能力范围内进行弹性操作。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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