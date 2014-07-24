中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励

路透北京7月24日 - 中国股市沪综指周四放量收升1.3%至逾三个月新高，今日公布的汇丰中国7月PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳，激励金融、地产股带动大盘应声大涨。分析师指出，今日主板与中小板及创业板个股相向而驰，显示市场行情结构性分化严重。

沪综指 收报2,105.062点，涨26.579点或1.28%，此前收盘高点为4月16日2,105.12点；上证A股今日成交1,285亿元人民币，创三个半月新高；上交易日为1,066亿元。

“主板大幅上涨一方面是PMI的连续回升，反映了一季度开始的微刺激政策效果正在体现。”中银国际证券策略分析师周荣华称，“同时基于沪港通的政策预期，主板领涨板块主要表现为低估值的金融、地产，以及超跌反弹的有色、煤炭。”

他表示，三季度经济将面临回落压力，后期政策只有进一步倾向于宽松才能促使经济状况继续改善，以推动市场延续反弹。

上证金融地产行业指数 收涨2.85%，走势强于大盘。深市创业板指数P 则收跌1.641%。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

周荣华并认为，在新股申购期，出现一定的资金价格波动是正常的，市场资金将有所分流。

今天第二批获得批文的4只新股集中申购，资金价格也应声而起。今日上海国债逆回购1天期品种GC001年化利率的收盘前一度超过25%，同时深圳国债逆回购1天期品种R001年化利率也达到22%以上。