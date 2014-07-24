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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》新西兰元走低，美元/日圆暂获支撑

0635 GMT

* 下周将公布美联储会议记录和非农就业数据

* 新西兰元走低且交易量持稳，央行如期上调利率；澳元/美元交易量停止下滑

* 美元/日圆曲线暂获支撑，欧元/日圆受助于现货需求减少

* 欧元/美元填补1.3450期权障碍；英镑gamma值受支撑，关注下一数据(完)

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