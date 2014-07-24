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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 15:03 BJT

中国钢铁：首单铁矿石基差贸易合同签订，期货定价迈出新步伐--大商所

路透北京7月24日 - 中国大连商品交易所称，日照钢铁集团与永安资本、中信寰球商贸（上海）公司周三在日照签订了国内首单铁矿石基差贸易合同，标志铁矿石期货在定价作用发挥方面迈出实质性一步。

新闻稿指出，此次日照钢铁集团与中信寰球商贸签订的合同为5,000吨铁矿石，与永安资本签订的合同为10,000吨铁矿石，以铁矿石期货1409合约 作为基准价，并设置一定的升贴水标准，双方约定的点价期为一个月以内。

市场普遍认为，国内首宗铁矿石基差贸易合同的签署，将推动“期货价格+基差”定价模式在国内铁矿石贸易中的运用，推动铁矿石期货定价和套期保值功能的全面发挥。

基差贸易是国际大宗原材料市场领域比较普遍的贸易形式，就是买卖双方签订购销合同时，暂不确定固定价格，而是按指定交易所的期货价格锁定基差，由买方在装运前选择某一时点的期货价格作为最终交易价格。这样，商品的定价权由上游卖方一口定价转交给了下游买方，因此给了买卖双方参与定价的自主权。

对卖方来讲，锁定了商品的销售量，调动了下游的积极性，促进了商品的销售流通；对买方而言，可以通过自己对市场的前瞻把握取得博弈价格的话语权，并便利双方利用期货市场进行风险管理，可以给买卖双方带来双赢结果。从国内看，基差定价在有色、大豆等行业已经普遍运用。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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