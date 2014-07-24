中国钢铁：首单铁矿石基差贸易合同签订，期货定价迈出新步伐--大商所

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国大连商品交易所称，日照钢铁集团与永安资本、中信寰球商贸（上海）公司周三在日照签订了国内首单铁矿石基差贸易合同，标志铁矿石期货在定价作用发挥方面迈出实质性一步。
新闻稿指出，此次日照钢铁集团与中信寰球商贸签订的合同为5,000吨铁矿石，与永安资本签订的合同为10,000吨铁矿石，以铁矿石期货1409合约 作为基准价，并设置一定的升贴水标准，双方约定的点价期为一个月以内。
市场普遍认为，国内首宗铁矿石基差贸易合同的签署，将推动“期货价格+基差”定价模式在国内铁矿石贸易中的运用，推动铁矿石期货定价和套期保值功能的全面发挥。
基差贸易是国际大宗原材料市场领域比较普遍的贸易形式，就是买卖双方签订购销合同时，暂不确定固定价格，而是按指定交易所的期货价格锁定基差，由买方在装运前选择某一时点的期货价格作为最终交易价格。这样，商品的定价权由上游卖方一口定价转交给了下游买方，因此给了买卖双方参与定价的自主权。
对卖方来讲，锁定了商品的销售量，调动了下游的积极性，促进了商品的销售流通；对买方而言，可以通过自己对市场的前瞻把握取得博弈价格的话语权，并便利双方利用期货市场进行风险管理，可以给买卖双方带来双赢结果。从国内看，基差定价在有色、大豆等行业已经普遍运用。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译