更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦忧心资金非理性流向亚洲

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路透7月24日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，当前全球的宽松金融环境很可能导致全球资本非健康性地流入亚洲经济体。

黑田东彦并表示，亚洲国家需要确保其金融体系强健，并关注信贷成长以确保外部冲击不会损及内需所推动的复苏。

自从美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减货币宽松政策下的买债规模以来，亚洲金融市场已稳定下来，但资本的流动可能再度不稳，因为各国央行可能会以不同的速度撤出超宽松政策。

据黑田东彦参加泰国央行组织的一次政策论坛上讲话的文稿，他称“这类资本流动可能加剧这些经济体金融系统的紊乱并增加风险。”

黑田东彦表示，直到现在，人口快速扩增已助长不少亚洲国家的经济成长，但一些亚洲国家需要担心人口成长放缓，甚至人口减少的问题。