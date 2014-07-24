更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦忧心资金非理性流向亚洲

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(新增细节)
路透7月24日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，当前全球的宽松金融环境很可能导致全球资本非健康性地流入亚洲经济体。
黑田东彦并表示，亚洲国家需要确保其金融体系强健，并关注信贷成长以确保外部冲击不会损及内需所推动的复苏。
自从美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减货币宽松政策下的买债规模以来，亚洲金融市场已稳定下来，但资本的流动可能再度不稳，因为各国央行可能会以不同的速度撤出超宽松政策。
据黑田东彦参加泰国央行组织的一次政策论坛上讲话的文稿，他称“这类资本流动可能加剧这些经济体金融系统的紊乱并增加风险。”
黑田东彦表示，直到现在，人口快速扩增已助长不少亚洲国家的经济成长，但一些亚洲国家需要担心人口成长放缓，甚至人口减少的问题。
他并称，日本是全球人口老龄化最快的国家，这已经压低其潜在经济成长率，并使得流向社福系统的资金减少。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译