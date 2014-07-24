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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 15:24 BJT

路透基点：香港利星行信贷有限公司寻求最多3亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港利星行信贷有限公司正在寻求最多3亿美元贷款。

根据消息人士，德意志银行正在负责协调工作，此次贷款可按美元或港币提取。

一位消息人士称，此次贷款年期为三年，拥有两年的可延期选项。定价据称是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码约220个基点。

利星行信贷有限公司是利星行有限公司的子公司，提供针对住宅地产、商业地产、店铺、工厂、车位、广告位和船只等多类抵押物的抵押贷款。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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