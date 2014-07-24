路透基点：香港利星行信贷有限公司寻求最多3亿美元贷款--TRLPC

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港利星行信贷有限公司正在寻求最多3亿美元贷款。
根据消息人士，德意志银行正在负责协调工作，此次贷款可按美元或港币提取。
一位消息人士称，此次贷款年期为三年，拥有两年的可延期选项。定价据称是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码约220个基点。
利星行信贷有限公司是利星行有限公司的子公司，提供针对住宅地产、商业地产、店铺、工厂、车位、广告位和船只等多类抵押物的抵押贷款。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译