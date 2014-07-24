欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月25日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 8.9 8.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 109.4 109.7 企业现况指数 114.5 114.8 企业预期指数 104.5 104.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -1.8% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +0.9% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.0% 7月28日当周 7月28-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.3% -2.1% 7月28-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.8% -0.6% (较上年同期) +0.8% +1.9% 7月28日(一) 0800 意大利制造业企业信心指数 7月 100.9 100.0 7月29日(二) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加19.9 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.707 M4货供额(较前月) -- -0.1% 7月30日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 6月 -- 1.77 0645 法国消费者信心指数 7月 87 86 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.5 100.4 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.20 0.22 经济景气指数 102.0 102.0 工业景气指数 负4.6 负4.3 服务业景气指数 正4.5 正4.2 消费者信心指数 负8.2 负7.5 消费者通胀预期指数 -- 正8.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.1 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +1.0% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.0% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 -- 正1 7月31日(四) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +1.0% (较上年同期) -- +11.8% 0645 法国消费支出(较前月) 6月 -0.1% +1.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.5% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) 290 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.6 0800 意大利失业率 6月 12.6% 12.6% 0900 欧元区通胀率 7月初值 +0.6% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -0.1% +0.1% (较上年同期) +2.0% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 0900 欧元区失业率 6月 11.6% 11.6% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 8月1日(五) 0745 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 52.9 52.6 0750 法国Markit制造业PMI 7月 47.6 47.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 -- 57.5 (完)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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