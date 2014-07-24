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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 07:32 BJT

****欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    7月21日当周 
    
    7月25日(五) 
    0600  德国GfK消费者信心指数                           8月          8.9         8.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         7月        109.4       109.7
                 企业现况指数                                        114.5       114.8
                 企业预期指数                                        104.5       104.8
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                      6月        +1.1%       +1.0%
                  民间贷款                                           -1.8%       -2.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --       +0.9% 
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          6月           --       +0.1%
                        (较上年同期)                                    --       +1.3%
    0830  英国GDP(较前季)                           第二季初值       +0.8%       +0.8%
                 (较上年同期)                                        +3.1%       +3.0%
    
    7月28日当周

    7月28-29日
    0600  德国进口物价(较前月)                            6月        +0.1%        持平
                      (较上年同期)                                   -1.3%       -2.1%
    
    7月28-31日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        6月        +0.8%       -0.6%
                      (较上年同期)                                   +0.8%       +1.9%

    7月28日(一)
    0800  意大利制造业企业信心指数                        7月        100.9       100.0
    
    7月29日(二)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          6月           --     增加7.4
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                                  --    增加19.9
              抵押贷款批准件数(千件)                                    --      61.707
              M4货供额(较前月)                                          --       -0.1%
    
    7月30日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                       6月           --        1.77
    0645  法国消费者信心指数                              7月           87          86
    0700  瑞士KOF领先成长指标                             7月        101.5       100.4
    0900  欧元区企业景气指数                              7月         0.20        0.22
                经济景气指数                                         102.0       102.0
                工业景气指数                                         负4.6       负4.3
                服务业景气指数                                       正4.5       正4.2
                消费者信心指数                                       负8.2       负7.5
                消费者通胀预期指数                                      --       正8.6
                生产者通胀预期指数                                      --       负0.1
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          7月初值      +0.4%       +0.4%
                                  (较上年同期)                       +0.9%       +1.0%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.2%       +0.3%
                             (较上年同期)                            +0.9%       +1.0%
    2305  英国GfK消费者信心指数                           7月           --         正1
    
    7月31日(四)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  7月           --       +1.0%
                            (较上年同期)                                --      +11.8%
    0645  法国消费支出(较前月)                            6月        -0.1%       +1.0%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月        -0.1%       -0.5%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                7月      减少0.5     增加0.9
              未经季节调整失业人数(万人)                               290         280
              经季节调整失业率                                        6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                  --       291.6
    0800  意大利失业率                                    6月        12.6%       12.6%
    0900  欧元区通胀率                                  7月初值      +0.6%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值      -0.1%       +0.1%
                        (较上年同期)                                 +2.0%       +0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.8%       +0.1%
                           (较上年同期)                              +0.3%       +0.2%
    0900  欧元区失业率                                    6月        11.6%       11.6%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月           --       -0.1%
                               (较上年同期)                          -1.4%       -1.4%
    
    8月1日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)     7月         52.9        52.6
    0750  法国Markit制造业PMI                             7月         47.6        47.6
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         7月         52.9        52.9
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           7月         51.9        51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        7月           --        57.5
    (完)
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