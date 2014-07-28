《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月28日

路透上海7月28日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(7月26日-8月1日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/30 沪 禾丰牧业 732609 不超过8,000 -- -- 广发证券 8/4 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金6,547.2亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 260 30年 固息国债 7/24-7/28 江苏省 173.9 5/7/10年 自发自还地方债 7/25-7/29 财政部 150 182天 贴现国债 7/28-7/30 进出口行 60 六个月 贴现金融债 周五 进出口行 50 5年 固息金融债 周五 今年第44期债增发 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 100 上周六 进出口行 浮息金融债 200 周一 农发行 固息金融债 200 周二 农发行 固息金融债 100 周二 农发行 浮息金融债 180 周三 长江三峡集团 中期票据 50 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 300 300 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 7/23 康尼机电 7,230 6.89 0.651 688.3 996.3 7/28 7/23 中材节能 8,000 3.46 0.850 293.1 525.8 7/28 7/23 川仪股份 10,000 6.72 0.895 675.9 1,027.0 7/28 7/23 台城制药 2,500 14.00 0.377 834.9 1,180.0 7/28 7/23 天华超净 1,950 8.47 0.300 396.5 426.2 7/28 7/24 三联虹普 1,334 30.66 0.619 594.4 813.5 7/29 7/24 国祯环保 2,206 12.14 0.477 505.5 814.2 7/29 7/24 艾比森 1,966 18.43 0.725 354.1 435.0 7/29 7/24 康跃科技 1,667 9.84 0.837 176.4 329.2 7/29 =====================================================================================(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)