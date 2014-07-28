版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:19 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月28日

路透上海7月28日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(7月26日-8月1日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
      7/30      沪    禾丰牧业  732609   不超过8,000     --         --       广发证券  8/4  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金6,547.2亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    发债主体     规模      期限       债券类型      缴款时间            备注
                (亿元)    
        
    财政部       260       30年       固息国债      7/24-7/28  
    江苏省       173.9    5/7/10年  自发自还地方债  7/25-7/29
    财政部       150       182天      贴现国债      7/28-7/30
    进出口行      60       六个月    贴现金融债     周五
    进出口行      50        5年      固息金融债     周五          今年第44期债增发
   ======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元) 
     
     农发行         固息金融债      100         上周六
     进出口行       浮息金融债      200          周一
     农发行         固息金融债      200          周二
     农发行         固息金融债      100          周二
     农发行         浮息金融债      180          周三
     长江三峡集团   中期票据         50          周五

    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          300       300
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
    申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    7/23 康尼机电   7,230      6.89      0.651          688.3           996.3    7/28
    7/23 中材节能   8,000      3.46      0.850          293.1           525.8    7/28
    7/23 川仪股份  10,000      6.72      0.895          675.9         1,027.0    7/28
    7/23 台城制药   2,500     14.00      0.377          834.9         1,180.0    7/28
    7/23 天华超净   1,950      8.47      0.300          396.5           426.2    7/28
    7/24 三联虹普   1,334     30.66      0.619          594.4           813.5    7/29
    7/24 国祯环保   2,206     12.14      0.477          505.5           814.2    7/29
    7/24 艾比森     1,966     18.43      0.725          354.1           435.0    7/29
    7/24 康跃科技   1,667      9.84      0.837          176.4           329.2    7/29
   =====================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐