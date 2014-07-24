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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 15:44 BJT

路透调查：分析师调降日本经济成长预估，央行放宽政策预期降温

21位分析师中有九位预计央行今年放松政策，比例不到一半，上月调查时这一比例为逾三分之二，即29位分析师中有20位这样预期。

“考虑到最近国内汽油价格的涨势，很难想象物价涨幅将明显跌破1%，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志说。“但同时，我们不能预期物价将进一步上涨。”

短期内，分析师预测4-6月当季经济较上季萎缩1.4%，表现差于上月调查预估的萎缩1.2%，因4月上调消费税带来的冲击大于起初预期。

虽然调降了GDP预估，但分析师维持对于本财年和下财年通胀率为1.1%的预估。(完)

(编译 张明钧/洪曦/艾茂林; 审校 高琦)
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