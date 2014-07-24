路透调查：分析师调降日本经济成长预估，央行放宽政策预期降温

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
21位分析师中有九位预计央行今年放松政策，比例不到一半，上月调查时这一比例为逾三分之二，即29位分析师中有20位这样预期。
“考虑到最近国内汽油价格的涨势，很难想象物价涨幅将明显跌破1%，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志说。“但同时，我们不能预期物价将进一步上涨。”
短期内，分析师预测4-6月当季经济较上季萎缩1.4%，表现差于上月调查预估的萎缩1.2%，因4月上调消费税带来的冲击大于起初预期。
虽然调降了GDP预估，但分析师维持对于本财年和下财年通胀率为1.1%的预估。(完)
(编译 张明钧/洪曦/艾茂林; 审校 高琦)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译