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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/7/25

经济指标                  时间        最新数据       前次数据      下次公布   预估值 
 工业生产(y/y)            6月          +8.63%            5.42%  r   8/25       --
 季调失业率               6月          3.97%             3.99%      8/22       --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  6月          +1.64%           +1.62%  r   8/5        --
 )                                                                             
 外汇存底(亿美元)         6月底        4,234.54       4,216.51      8/5        --
 商品出口(y/y)            6月          +1.2%             +1.4%      8/7        --
 商品进口(y/y)            6月          +7.5%             -2.3%      8/7        --
 M2货币总计数(y/y)        5月          +5.91%           +6.24%      7/25       --
 外销订单(y/y)            6月          +10.6%            +4.7%      8/20       --
 经常帐盈余(亿美元)       第一季       +154.9           +172.8  r   8/20       --
 国际收支(亿美元)         第一季       +26.2             +26.8      8/20       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第一季       +3.14%           +2.88%  r   7/31       --
 重贴现率(%)              6月26日      1.875%           1.875%      --         --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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