版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 16:13 BJT

路透调查：矿业投资降温料无损澳洲经济，因出口和房市强劲发力

未来几年矿业投资将大幅减少，因大型项目均已结束，而其他产业支出只有零星提高的迹象。

不过，多数分析师预计通胀压力将在未来几个月下滑，其中部分原因是薪资成长缓慢以及政府决定废除碳排放税。

今年CPI预估中值为2.8%，明年料下降至2.5%。(完) (编译 洪曦/田建华; 审校 艾茂林/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐