版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 15:57 BJT

金属期市：伦铜触及10日高点，因中国增长前景好转

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三表示，预计将很快与印尼达成协议，从而重启已经停顿六个多月的铜精矿出口。

LME期铜 一度攀升到7月14日以来的最高位7,151.50美元，0728 GMT时报每吨7,126.50美元，上涨1.2%。

上海期交所的主力期铜合约 上涨1.5%，报每吨50,650元人民币。

全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已经首次承认，一处新矿的建设落后于进度。有消息称该公司不得不取消一些出售订单并在现货市场上购买铜。

LME期锌 连续第四个交易日刷新三年高点，触及每吨2,382.50美元，但上涨势头似乎开始消退。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/高琦 审校 艾茂林/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐