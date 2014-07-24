金属期市：伦铜触及10日高点，因中国增长前景好转

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三表示，预计将很快与印尼达成协议，从而重启已经停顿六个多月的铜精矿出口。
LME期铜 一度攀升到7月14日以来的最高位7,151.50美元，0728 GMT时报每吨7,126.50美元，上涨1.2%。
上海期交所的主力期铜合约 上涨1.5%，报每吨50,650元人民币。
全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已经首次承认，一处新矿的建设落后于进度。有消息称该公司不得不取消一些出售订单并在现货市场上购买铜。
LME期锌 连续第四个交易日刷新三年高点，触及每吨2,382.50美元，但上涨势头似乎开始消退。（完）
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(编译 李春喜/高琦 审校 艾茂林/田建华)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译