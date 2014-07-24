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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 16:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收升1.7%，受助于中国数据强劲

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准，当时为52.3。

“TOCOM期胶从中国PMI数据中获得支撑，”东京一交易商称，“不过预计胶价进一步上涨的人不多，因需求不会轻易复苏。”

新加坡商品交易所近月8月橡胶合约 最新报每公斤169.00美分，上涨1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/田建华; 审校 高琦)
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