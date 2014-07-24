欧元区数据：7月综合PMI升至三个月高位，企业下调价格

欧元区7月服务业表现好于路透调查中全部39位分析师的预估，制造业也强于预估中值。

Markit表示，数据说明若在8月和9月保持这个步伐，季度经济增速有望达到0.4%。

“服务业出现的扩张局面非常鼓舞人心，德国创三年来最快增速，就连法国企业也开始重新获得温和增长，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

欧元区其他国家表现甚至更好，月度企业活动录得2007年8月以来最大增幅，新订单增长也同样飙升。