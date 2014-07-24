欧元区数据：7月综合PMI升至三个月高位，企业下调价格

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
欧元区7月服务业表现好于路透调查中全部39位分析师的预估，制造业也强于预估中值。
Markit表示，数据说明若在8月和9月保持这个步伐，季度经济增速有望达到0.4%。
“服务业出现的扩张局面非常鼓舞人心，德国创三年来最快增速，就连法国企业也开始重新获得温和增长，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
欧元区其他国家表现甚至更好，月度企业活动录得2007年8月以来最大增幅，新订单增长也同样飙升。
不过虽然欧元区服务业扩张速度为2011年5月以来最快，PMI升至54.4，但企业连续31个月削减了价格。服务业产出物价分项指数跌至48.3，尽管原材料成本高企。(完) (编译 艾茂林/朱晓军；审校 戴素萍/田建华)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。