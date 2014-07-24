香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透香港7月24日 - 香港股市周四上涨，得益于中国大陆股市的拉动。投资者买进蓝筹股，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票。
自从大陆媒体周一报导“沪港通”政策预计有望在10月推出，中国股市就一直走升。
恒生指数 收涨0.7%，报24,141.50点，为2011年4月以来最高收位。恒生国企指数 上涨1.1%，创下2013年12月以来最高收位。（完）
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。