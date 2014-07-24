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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 16:23 BJT

香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者

路透香港7月24日 - 香港股市周四上涨，得益于中国大陆股市的拉动。投资者买进蓝筹股，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票。

自从大陆媒体周一报导“沪港通”政策预计有望在10月推出，中国股市就一直走升。

恒生指数 收涨0.7%，报24,141.50点，为2011年4月以来最高收位。恒生国企指数 上涨1.1%，创下2013年12月以来最高收位。（完）
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