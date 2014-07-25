重温稿-《中国新债预测》进出口行五年债利率均值4.93%，资金转暖支撑需求

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 招标品种: 进出口行五年固息增发债
* 金额上限：50亿元
* 招标时间: 7月25日14:00-15:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 4.88%-5.00%
* 预测均值: 4.93%
路透上海7月24日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期债，其中包括五年期固息增发债。路透调查显示，随着央行本周暂停正回购操作、500亿元人民币的国库现金投放，资金转暖将支撑明日新债需求，五年债定位料低于二级市场，中标利率预测均值4.93%。
“下午感觉资金松了，（明日新债）投资户需求还很大啊，一级不会高。”上海一银行交易员称。
银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。
北京一银行交易员则谈到，本周随着正回购暂停等政策面暖风吹出，此前机构低落的情绪逐步回稳，投资户乃至部分交易户也重返市场，而这一周的新债供给规模明显回落，这都有助于新债市场向好。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为5.0178%。
二级市场上，剩余期限4.98年的农发行固息债140439 最新成交对应收益率为4.9522%。
明日另一期为至多60亿元人民币六个月期贴现品种。上述两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。
具体发行条款如下：
45期 46期
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招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 五年固息
招标时间 7月25日14:00-15:00
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)
缴款日 8月1日 8月1日
起息日 8月1日 7月14日
发行期 7/25-8/1 7/25-8/1
上市日 8月5日 8月7日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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