日本金融：经济财政大臣甘利明称GPIF投资组合调整将鼓励股市投资

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透东京7月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，投资人将资金从日本政府公债转战股市，因日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资组合更多配置在股市。
“当经济脱离通缩，并迈向小幅通胀时，投资组合(管理)需要彻底调整。当然，这将推升股价，”甘利明在研讨会上表示。
他并称，日本首相安倍晋三料将重整内阁，并将在10月举行特别国会会期。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。