日本金融：经济财政大臣甘利明称GPIF投资组合调整将鼓励股市投资

路透东京7月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，投资人将资金从日本政府公债转战股市，因日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资组合更多配置在股市。

“当经济脱离通缩，并迈向小幅通胀时，投资组合(管理)需要彻底调整。当然，这将推升股价，”甘利明在研讨会上表示。