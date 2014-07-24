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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 16:31 BJT

日本金融：经济财政大臣甘利明称GPIF投资组合调整将鼓励股市投资

路透东京7月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，投资人将资金从日本政府公债转战股市，因日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资组合更多配置在股市。

“当经济脱离通缩，并迈向小幅通胀时，投资组合(管理)需要彻底调整。当然，这将推升股价，”甘利明在研讨会上表示。

他并称，日本首相安倍晋三料将重整内阁，并将在10月举行特别国会会期。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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