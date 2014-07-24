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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 16:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：持续走弱，并跌破1.3500美元和今年低位1.3477美元。这一偏空动能暗示，欧元/美元将跌向1.3300美元和11月低点。若欧元/美元回升并突破1.3570美元，则将上看1.3640美元。

* 美元/日圆：只要保持在101.80水准以下，压力就会偏向下档，并下看100.60日圆。需先升破101.80，方可上看略低于103.00的区间高位。

* 欧元/英镑：昨日创下0.7874英镑的新低后略有反弹。下看0.7780英镑的压力犹存，往上反弹需升穿0.7960，才能实现在短期内持稳。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3471 1.3464 +0.05 -1.99 1.3745

美元/日圆 101.48 101.47 +0.01 -3.63 105.30

欧元/日圆 136.73 136.63 +0.07 -5.46 144.63

美元/瑞郎 0.9015 0.9022 -0.08 +0.97 0.8928

英镑/美元 1.7035 1.7042 -0.04 +2.89 1.6556

美元/加元 1.0724 1.0726 -0.02 +0.98 1.0620

澳元/美元 0.9442 0.9452 -0.11 +5.94 0.8913

新西兰元/美元 0.8582 0.8702 -1.38 +4.58 0.8206

欧元/瑞郎 1.2148 1.2146 +0.02 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.7906 0.7898 +0.10 -4.71 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2255 9.2069 +0.20 +4.27 8.8474

美元/挪威克朗 6.1998 6.1933 +0.10 +2.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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