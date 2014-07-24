欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦7月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：持续走弱，并跌破1.3500美元和今年低位1.3477美元。这一偏空动能暗示，欧元/美元将跌向1.3300美元和11月低点。若欧元/美元回升并突破1.3570美元，则将上看1.3640美元。
* 美元/日圆：只要保持在101.80水准以下，压力就会偏向下档，并下看100.60日圆。需先升破101.80，方可上看略低于103.00的区间高位。
* 欧元/英镑：昨日创下0.7874英镑的新低后略有反弹。下看0.7780英镑的压力犹存，往上反弹需升穿0.7960，才能实现在短期内持稳。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3471 1.3464 +0.05 -1.99 1.3745
美元/日圆 101.48 101.47 +0.01 -3.63 105.30
欧元/日圆 136.73 136.63 +0.07 -5.46 144.63
美元/瑞郎 0.9015 0.9022 -0.08 +0.97 0.8928
英镑/美元 1.7035 1.7042 -0.04 +2.89 1.6556
美元/加元 1.0724 1.0726 -0.02 +0.98 1.0620
澳元/美元 0.9442 0.9452 -0.11 +5.94 0.8913
新西兰元/美元 0.8582 0.8702 -1.38 +4.58 0.8206
欧元/瑞郎 1.2148 1.2146 +0.02 -1.00 1.2271
欧元/英镑 0.7906 0.7898 +0.10 -4.71 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2255 9.2069 +0.20 +4.27 8.8474
美元/挪威克朗 6.1998 6.1933 +0.10 +2.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译