《RUSSELL专栏》印尼新任总统将为矿业带来明确一致的规定

**不太可能太快结束出口禁令**

这意谓着不太可能很快恢复镍矿和铝土矿的出口，因为佐科的新政府还要几个月才会到位，而且国会可能需要更长的时间来协商出一个稳定的联盟。目前支撑新总统的政党未能取得多数。

伦敦期镍 价格今年迄今已上涨了37%，因市场太慢意识到印尼铁矿石禁令是玩真的，因此一旦中国在出口禁令实施前增加库存，就造成了结构性短缺问题。

然镍价格从5月中的年内高位下跌了近11%，因市场认识到仍有大量可供使用的镍矿，且印尼29个镍冶炼项目中有部分可能及时上线，得以阻止严重短缺的情况。

佐科可能设法带来确定性的其它领域是煤矿，在印尼矿产品获利中煤炭占了约85%的份额，使得印尼成为全球最大的热燃煤出口国。

煤矿业者对出口权利金可能调整、产量上限及国内储备政策的不确定性怨声载道。

估计最多有5,000-6,000万吨的煤炭被非法出口，相较之下合法出口的约为4亿吨。

佐科不太可能撤回矿物产出增值的政策，他可能在资源产业方面做出更加一致的决策，而且在作法上协调得更好。

相对于前任总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)政府，单是这点，就是大家乐见的改变，但是要让不同的势力和政党全都朝向相同的方向行进，将是个艰巨的任务。(完) (编译 张明钧/戴素萍; 审校 高琦)